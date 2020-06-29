Son dakika: Brezilya'da sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan ilginç paylaşım

PİTBULL KÖPEKLERLE POZ VERDİ

Sosyal medyadan linç kampanyası başlatılan Fernandes'in bir köpek bakımevinin tanıtımını yapmasını şaşkınlıkla karşılayarak 'Daha önce görmediğim düzeyde bir saygısızlık. Bunu yapan insan mı?' yorumlarına neden oldu. Fernandes ise bu eleştirilere "Açıklığa kavuşturayım, köpeklerden biri benim. Bakımevine ziyaret için gittim ve bir tanesini kendimle götürme şansına eriştim. Bakımevi için tanıtım yapmıyorum, yapmış olsam da bunda bir problem görmezdim. Hayvanları seviyorum" sözleriyle yanıt verdi.