Son dakika: Putin'den dikkat çeken uçak kararı: Aynı uçakta bulunmayacağız

HASTANE ZİYARETİNİ DEĞERLENDİRDİ

Putin, Kommunarka'daki hastaneyi, oradaki düzeni kendi gözleriyle görmek istediği için ziyaret ettiğini belirterek, "Raporlardan öğrenmek farklı, oraya gidip yerinde görmek farklı. Aslında prensip gereği ne olursa olsun her zaman aynı şekilde hareket ettim" diyerek, 'kırmızı bölgeyi' ziyaret etmesine 'herkesin karşı geldiğini' ancak hastaneyi ziyaret etmeden önce uzmanlara danışıp kendini enfeksiyondan en iyi şekilde nasıl koruyacağını öğrendiğini sözlerine ekledi.