Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Yunan Cumhurbaşkanı'ndan tahrik! Eşek Adası'nda skandal ifadeler...

Yunan Cumhurbaşkanı'ndan tahrik! 'nda skandal ifadeler...

, Ege Adaları’nda üzerinden yeni bir tahriğe daha imza attı. Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, ilk sınır ötesi ziyaretini ilimize bağlı ’na gerçekleştirdi. Sakellaropoulou Türk toprağı olan Eşek Adası’na helikopterle geldi.

DHA
Giriş Tarihi: 29.6.2020 14:24 Son Güncelleme: 29.6.2020 14:41 ABONE OL
Yunan Cumhurbaşkanı'ndan tahrik! Eşek Adası'nda skandal ifadeler...

Mart ayında görevine başlayan 'ın kadın Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou Ege Adaları üzerinden yeni bir tahrike imza attı. Sakellaropoulou, ilk sınır ötesi ziyaretini ilimize bağlı 'na gerçekleştirdi. Sakellaropoulou Türk toprağı olan Eşek Adası'na helikopterle geldi. Sakellaropulu'nun ziyaretinin 4 saat süreceği ve adada yer alan Ulusal Hapishane, okul ve belediye başkanlığına ziyarette bulunacağı ifade edildi.

Yunan Cumhurbaşkanı'ndan tahrik! Eşek Adası'nda skandal ifadeler...

YUNAN İŞGALİNDEKİ EŞEK ADASI

1932 Lozan Antlaşması taraflarından İngiltere'nin 1943'te yayınladığı ve 1947 Paris Antlaşması'na taraf olan ABD'nin 1951 yılında yayınladığı haritalarda, 'nın 12 Ada deniz sınırları dışında Türkiye toprağı olarak gösterilmişti. Ada, 16 yıldır işgali altında ve adada konuşlu Yunan kara, deniz ve hava üslerinde yüzlerce silahlı Yunan askeri görev yapıyor.

Yunan Cumhurbaşkanı'ndan tahrik! Eşek Adası'nda skandal ifadeler...

ANI DEFTERİNDE TAHRİK EDİCİ İFADELER

Cumhurbaşkanı Sakellaropulu'nun, 'nda bulunan anı defterine şu satırları yazması bekleniyor: "Adanın fahri vatandaşı olma onuruna eriştiğim için teşekkür ederim. Tarihin derinliklerindeki bu ada, Yunanistan'ın ayrılmaz bir parçasıdır. Burada olmak benim görevim. Buraya sahip çıkacağız. Yunanistan uzun zamandır Türkiye ile iyi komşuluk ilişkileri ve iş birliği arayışındadır. İki halkın barış içinde bir arada yaşamasına ve iş birliğine yatırım yapmaktadır. "

Yunan Cumhurbaşkanı'ndan tahrik! Eşek Adası'nda skandal ifadeler...

"Ancak, egemenlik haklarından vazgeçmeye veya ulusal topraklar üzerindeki anlaşmazlıkları kabul etmeye hazır değildir. Güneydoğu Avrupa ve Doğu Akdeniz'de barış, güvenlik ve istikrarın sağlanması, ulusal stratejimizin temel direğidir."

Yunan Cumhurbaşkanı'ndan tahrik! Eşek Adası'nda skandal ifadeler...
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yunan Cumhurbaşkanı'ndan tahrik! Eşek Adası'nda skandal ifadeler...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA