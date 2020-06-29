Yunan Cumhurbaşkanı'ndan tahrik! Eşek Adası'nda skandal ifadeler...

ANI DEFTERİNDE TAHRİK EDİCİ İFADELER

Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropulu'nun, Eşek Adası'nda bulunan anı defterine şu satırları yazması bekleniyor: "Adanın fahri vatandaşı olma onuruna eriştiğim için teşekkür ederim. Tarihin derinliklerindeki bu ada, Yunanistan'ın ayrılmaz bir parçasıdır. Burada olmak benim görevim. Buraya sahip çıkacağız. Yunanistan uzun zamandır Türkiye ile iyi komşuluk ilişkileri ve iş birliği arayışındadır. İki halkın barış içinde bir arada yaşamasına ve iş birliğine yatırım yapmaktadır. "