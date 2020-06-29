Yunanistan sınırları ne zaman açılacak? Yunanistan sınır kapıları ile giriş çıkışlar açık mı, serbest mi? Açıklama geldi...

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle ülkeler giriş çıkışlarını kapattığını açıklamıştı. Bu kapsamda ülkemizde sınır kapılarının açılması beklenen bir ülkede komşu ülke olan Yunanistan oldu. Açıklama Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyos Peças tarafından yapılırken normalleşme adımları kapsamında sınırlarının açılacağını bildirdi. Peki, Yunanistan sınır kapıları ne zaman açılacak? Yunanistan sınırları açık mı, giriş çıkış yapılabiliyor mu? İşte detaylar…
Yunan hükümeti tarafından salgın sürecine ait normalleşme kararları Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyos Peças, tarafından yapıldı. Bu kapsamda açıklama yapan Peças, Evzones, Kakavya, Kristallopigi, Promachonas, Nimfea (Makaz), Kastanies (Pazarkule) ve Kipi (İpsala) sınır kapılarının belirlenen tarihlerde açılacağını bildirdi…
Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyos Peças, normalleşme adımları kapsamında Evzones, Kakavya, Kristallopigi, Promachonas, Nimfea (Makaz), Kastanies (Pazarkule) ve Kipi (İpsala) sınır kapılarının 1 Temmuz'dan itibaren giriş ve çıkışlara açılmasının kararlaştırıldığını açıkladı.
Peças, yine 1 Temmuz'dan itibaren ülkedeki tüm hava alanlarının yolcu taşıma amaçlı yurt dışı uçuşlara açılacağını ve yurt dışından gelen tüm yolcu gemilerinin de Yunan limanlarına yanaşmalarına izin verileceğini belirtti.
Yunanistan, Kastanies hudut kapısını Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacıları engellemek için 28 Şubat'ta kapatmıştı. Kipi hudut kapısı ise martta koronavirüs nedeniyle faaliyetini durdurmuştu.