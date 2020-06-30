90 bin dolarlık maske bahşişi

Kovid-19 salgınının en kötü etkilediği ülke olan ABD'de maske tartışmaları sürüyor. Pandeminin başından bu yana ülkede binlerce kişi maske takmaya direniyor. Ülkede Kovid vakaları 2.5 milyonu geçerken çok sayıda kişi de gönüllü olarak maske bekçiliği yapmaya başladı. Dünyaca ünlü bir kahve zincirinde yaşanan bir olay ise kısa sürede sadece ABD'nin değil dünya medyasının da kısa sürede ilgisini çekti. Geçtiğimiz günlerde San Dieoga'daki kahve zincirinde yaşanan olayda Amber Lynn Gilles isimli bir müşteri, siparişini verdi. Ancak kahveyi hazırlayacak olan Lenin Gutierrez isimli personel siparişi hazırlamayı reddetti. Gutierrez'in gerekçesi müşteri Gilles'in maske takmamasıydı.Yaşanan bu olayın ardından Gilles isimli kadın yaşadıklarını facebook sayfasında anlatarak, garsona karşı tepki çekilmesini umdu. Gutierrez'in tezgah arkasındaki fotoğrafı ile birlikte "Lenin ile tanışın. Siparişimi vermedi. Maske takmadığım için bunu yaptı. Bir dahaki sefere polisleri bekleyeceğim ve sağlık raporunu yanımda getireceğim" notunu paylaştı. Ancak bu mesaj ters tepti. Kısa sürede yayılan paylaşımın altında binlerce yorum gelmeye başladı. Bir anda da garson Gutierrez'e destek için ülkenin dört bir yanından bahşişler gelmeye başladı. CNN International'ın haberine göre toplanan bahşişler 90 bin dolara (yaklaşık 617 bin TL) dayandı. Karşılaştığı destek karşısında büyük bir mutluluk yaşadığını aktaran 24 yaşındaki Gutierrez ise maskeli fotoğrafını "Desteğiniz ve bahşişleriniz için çok teşekkür ederim, güven içinde kalın" notunu paylaştı. Gelen bahşişlerle hayatının değiştiğini dile getiren Gutierrez, GoFundMe sitesi üzerinden toplanan paraların bir kısmı ile danşçı olma hayalini gerçekleştirmek istediğini aktardı. DIŞ HABERLER