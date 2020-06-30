ABD fırsatı kaçırdı

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, ülkede Kovid-19 vaka sayısının son günlerde yeniden yükselişe geçtiğini söyledi. Özellikle güney ve batı eyaletlerde vaka sayılarının hızlı şekilde arttığını belirten Azar, "Aşı ve tedavi çalışmaları ilerliyor ancak salgının yayılmasını yavaşlattığımız devir kapanıyor" dedi. Ülkedeki vaka sayısı 2 milyon 640 bini, ölümler ise 128 bini geçti. Salgın nedeniyle 45 milyon kişi işini kaybetti.Ölümler 506 bin 246 oldu. Vakalar ise 10 milyon 341 bini geçti. DSÖ, "Salgında en kötüsü henüz gelmedi" uyarısı yaptı.12 yeni vaka var. Kovid- 19'a karşı aşı geliştiren China National Biotec Group, aşıyı insanlar üzerinde başarıyla denedi.Vakalar 311 bini geçti. İrlanda'da berberler ve publar, İskoçya'da dükkanlar açıldı. Galler'de mart ayından bu yana çocuklar ilk kez okulla gitti.Türkiye ve diğer komşu ülkelerle olan tüm sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor.Son 24 saatte 30 binden fazla vaka var.Cenevre Otomobil Fuarı 2021'de de iptal edildi.Hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 670'e yükseldi.