Dışişleri’nden Avusturya’ya PKK tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, Avusturya'da PKK yanlılarınca gösteriler düzenlenmesine tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Söz konusu gösteriler aracılığıyla terör örgütü PKK propagandasına müsaade edilmesi, terör örgütünün sembollerinin kullanılmasına göz yumulması ve ülkemizin hedef alınması asla kabul edilemez" denildi.Açıklamada, Avusturya'nın başkenti Viyana'da birkaç gündür üst üste PKK yandaşları tarafından gösteri düzenlendiği belirtilerek, "Terör örgütü PKK ve yandaşları tarafından birkaç gündür üst üste gösteriler düzenlenmesi, terörle mücadelede gösterilen samimiyetsizliğin yeni bir tezahürü olmuştur " ifadesi kullanıldı.PKK iltisaklı grupların Viyana'da dört gün üst üste gösteri düzenlemelerinden ve Avusturya güvenlik güçlerinin Türk gençlere şiddet uygulamasından duyulan endişe bildirilmek üzere Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına davet edileceği belirtildi.