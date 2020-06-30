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İçine düşen içecekten 13 çocuk zehirlendi

Batı Afrika ülkesi 'de, içine düşen bissap içeceğinden içen 13 çocuk zehirlendi

AA
Giriş Tarihi: 1.7.2020 02:59 ABONE OL
İçine kertenkele düşen içecekten 13 çocuk zehirlendi

L'Obs televizyonunda yer alan habere göre, başkent Dakar'ın Yeumbeul semtinde bir doğum gününe katılan çocuklara, hibiskus bitkisinden yapılan ve ülkede çokca tüketilen bissap içeceği ikram edildi.

Bissaptan içen 13 çocuk, daha sonra şiddetli karın ağrısıyla hastaneye kaldırıldı.

Biri halen tedavi altında olan çocukların, bissapın içine düşen "gecko" adlı kertenkele nedeniyle zehirlendiği belirtiliyor.

Ülkede bolca yetişen sarı, kırmızı, turuncu, pembe ve beyaz renklerdeki hibiskus (hibiskus sabdariffaun) çiçeğinin sadece kırmızı olanından yapılan bissap, Senegal'in milli içeceklerinden sayılıyor.

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İçine kertenkele düşen içecekten 13 çocuk zehirlendi
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