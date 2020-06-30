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İki tekne kazası 40’tan fazla kayıp

Giriş Tarihi: 30.6.2020 ABONE OL
İki tekne kazası 40’tan fazla kayıp
Bangladeş'te başkent Dakka'da Buriganga Nehri'nde yolcu teknesinin başka bir tekneyle çarpışmasının ardından alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 28 kişi hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, onlarca kişinin kayıp olduğu belirtiliyor. Teknede 50-60 yolcu olduğu belirtiliyor. Filipinler'in Mindoro adasının kuzeybatı açıklarında bir balıkçı teknesi, gece saatlerinde Çin'den gelen bir kargo gemisiyle çarpıştı. 12 kişinin bulunduğunu düşündükleri teknedeki bütün balıkçıların kaybolduğunu açıkladı. AA
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İki tekne kazası 40’tan fazla kayıp
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