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, Trump hakkında yakalama kararı çıkardı

Giriş Tarihi: 30.6.2020 ABONE OL
İran, Trump hakkında yakalama kararı çıkardı
İran, Devrim Muhafızları bünyesindeki Kudüs Gücü eski komutanı Kasım Süleymani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin hava saldırısında öldürülmesine ilişkin 36 kişi hakkında soruşturma başlattı. Tahran Başsavcısı Ali el-Kasimehr'i 'siyasetçi ve askerlerinin de aralarında bulunduğu kişiler hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi. Söz konusu kişilerin INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranması için gerekli girişimlerde bulunulduğunu söyleyen Kasimehr, "Listenin başında ABD Başkanı Donald Trump bulunuyor" dedi. Ancak Trump'ın yakalanması için yapılan başvuru İNTERPOL tarafından reddedildi.
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İran, Trump hakkında yakalama kararı çıkardı
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