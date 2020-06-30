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Ordusu: Hafter yenildi, paralı askerlerle savaşıyoruz

Ağır yenilgi alan Hafter kayıplara karışırken Ordu Sözcüsü Kanuni, “Artık uluslararası güçlerin desteklediği paralı askerlerle savaşıyoruz” dedi

Giriş Tarihi: 30.6.2020 ABONE OL
Libya Ordusu: Hafter yenildi, paralı askerlerle savaşıyoruz
Libya'daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter son zamanlarda Libya ordusunun düzenlediği başarılı operasyonlarda ağır bir yenilgi alsa da paralı askerler bölgede varlığını sürdürüyor. Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, Twitter üzerinden, "Libya'daki darbecilerin ve isyancıların destekçileri, yerli temsilcileri (Hafter) yenilgiye uğrayınca maskelerini çıkarıp bozgunculuk ve yıkımı yönetmek üzere devreye girdi " dedi. Artık "yerli darbecinin milisleriyle" savaşmadıklarını belirten Kununu, "Bugün Libya'da uluslararası ve bölgesel güçlerin desteklediği paralı askerlerle savaşıyoruz . İşbirlikçilerine gelince o artık başarısızlığının ardından bir şey yapabilecek durumda değil" dedi. Kanunu, paralı askerlerin sonlarının "ölüm, hapis ya da çöle sürgün" olacağını vurguladı.
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Libya Ordusu: Hafter yenildi, paralı askerlerle savaşıyoruz
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