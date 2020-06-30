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Son dakika... Tahran'daki bir klinikte meydana gelen patlamada 13 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... 'ın başkenti Tahran'daki bir klinikte gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlamada 13 kişi hayatını kaybetti.

AA
Giriş Tarihi: 30.6.2020 22:37 Son Güncelleme: 30.6.2020 22:38 ABONE OL
Son dakika... Tahran'daki bir klinikte meydana gelen patlamada 13 kişi hayatını kaybetti

'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na konuşan Tahran Acil Durum Başkanı Peyman Sabiriyan, Tahran'ın Teşric Meydanı yakınlarındaki Şeriati Caddesi'nde bulunan bir klinikte meydana gelen patlamada 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralanan 6 kişinin ise tedavi altına alındığını söyledi.

Son dakika... Tahran'daki bir klinikte meydana gelen patlamada 13 kişi hayatını kaybetti

Tahran Vali Yardımcısı Hamid Rıza Guderzi de devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, patlamanın gaz sızıntısından kaynaklandığını aktardı.

Son dakika... Tahran'daki bir klinikte meydana gelen patlamada 13 kişi hayatını kaybetti

Patlamanın ardından Şeriati Caddesi trafiğe kapatılırken, Tahran Emniyet Müdürlüğü de halkı olay yerinde toplanmamaları konusunda uyardı.

Son dakika... Tahran'daki bir klinikte meydana gelen patlamada 13 kişi hayatını kaybetti

Olay yerinde sıkı güvenlik önlemleri alındığı görüldü.

Son dakika... Tahran'daki bir klinikte meydana gelen patlamada 13 kişi hayatını kaybetti

devlet televizyonundan daha önce yapılan açıklamada Tahran'ın kuzeyindeki bir klinikte meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Son dakika... Tahran'daki bir klinikte meydana gelen patlamada 13 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika... Tahran'daki bir klinikte meydana gelen patlamada 13 kişi hayatını kaybetti
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