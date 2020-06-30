Uzayın kokusu bir şişeye sığdı

Dış uzayın kokusunu Dünya'ya getiren Eau de Space adlı bir parfüm, yeni projelerin kullanıcılardan bağış topladığı internet sitesi Kickstarter'da yayımlandı. An itibarıyla 486 destekçiye ulaşan projenin hedefi bin 969 dolar ama şimdiden yaklaşık 23 bin 899 dolar toplamayı başardı. Kokuyu geliştiren Steve Pearce üretim için 2008'de NASA'yla sözleşme imzaladı ve kokuyu 4 yılda geliştirdi. NASA bu kokuyu, yörüngeye çıkacak astronotların eğitiminde kullanmak için hazırlatmıştı. Uluslararası Uzay İstasyonu'nundan astronot Peggy Whitson, 2002'de CNN'e verdiği röportajda uzayın kokusunu şöyle betimlemişti: Ateşlendikten hemen sonra bir silahtan gelen kokuya benziyor. Astronotlar kokuyu barut, kurutulmuş biftek, ahududu ve rom karışımı olarak tarif ediyor.