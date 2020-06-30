Yunanistan sınır kapıları ile giriş çıkışlar açık mı, serbest mi? Açıklama geldi... Yunanistan sınırları ne zaman açılacak?

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sınır kapıları ile giriş çıkışlar açık mı, serbest mi? Açıklama geldi... Yunanistan sınırları ne zaman açılacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülke sınırlarını dış ülkelere tedbir amaçlı kapatırken milyonlarca vatandaşın gündeminde sınır kapılarının kapalı olduğu ülkelerden olan yer alıyordu. Dünya genelinde normalleşme adımları atılırken komşu ülkelere sınırlarını açma kararı alan Yunan hükümeti son dakika açıklamasında bulundu. Peki, Yunanistan sınırları ne zaman açılacak? Yunanistan giriş ve çıkışları açıldı mı, sınır kapıları açık mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 30.6.2020 18:32 Son Güncelleme: 30.6.2020 18:35 ABONE OL
Yunanistan sınırları ne zaman açılacak? Yunanistan sınır kapıları ile giriş çıkışlar açık mı, serbest mi? Açıklama geldi...

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle ülkeler giriş çıkışlarını kapattığını açıklamıştı. Bu kapsamda ülkemizde sınır kapılarının açılması beklenen bir ülkede komşu ülke olan oldu. Açıklama Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyos Peças tarafından yapılırken normalleşme adımları kapsamında sınırlarının açılacağını bildirdi. Peki, Yunanistan sınır kapıları ne zaman açılacak? Yunanistan sınırları açık mı, giriş çıkış yapılabiliyor mu? İşte detaylar…

YUNANİSTAN SINIRLARI NE ZAMAN AÇILACAK? SON DAKİKA AÇIKLADILAR!

Yunan hükümeti tarafından salgın sürecine ait normalleşme kararları Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyos Peças, tarafından yapıldı. Bu kapsamda açıklama yapan Peças, Evzones, Kakavya, Kristallopigi, Promachonas, Nimfea (Makaz), Kastanies (Pazarkule) ve Kipi (İpsala) sınır kapılarının belirlenen tarihlerde açılacağını bildirdi…

Yunanistan sınırları ne zaman açılacak? Yunanistan sınır kapıları ile giriş çıkışlar açık mı, serbest mi? Açıklama geldi...

AYLAR SONRA AÇILIYOR... YUNANİSTAN SINIR KAPILARI İÇİN AÇIKLAMA GELDİ!

Hükümet Sözcüsü Stelyos Peças, normalleşme adımları kapsamında Evzones, Kakavya, Kristallopigi, Promachonas, Nimfea (Makaz), Kastanies (Pazarkule) ve Kipi (İpsala) sınır kapılarının 1 Temmuz'dan itibaren giriş ve çıkışlara açılmasının kararlaştırıldığını açıkladı.

Peças, yine 1 Temmuz'dan itibaren ülkedeki tüm hava alanlarının yolcu taşıma amaçlı yurt dışı uçuşlara açılacağını ve yurt dışından gelen tüm yolcu gemilerinin de Yunan limanlarına yanaşmalarına izin verileceğini belirtti.

Yunanistan, Kastanies hudut kapısını Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacıları engellemek için 28 Şubat'ta kapatmıştı. Kipi hudut kapısı ise martta koronavirüs nedeniyle faaliyetini durdurmuştu.

Yunanistan sınırları ne zaman açılacak? Yunanistan sınır kapıları ile giriş çıkışlar açık mı, serbest mi? Açıklama geldi...
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Yunanistan sınır kapıları ile giriş çıkışlar açık mı, serbest mi? Açıklama geldi... Yunanistan sınırları ne zaman açılacak?
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