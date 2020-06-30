Yunanistan sınır kapıları ile giriş çıkışlar açık mı, serbest mi? Açıklama geldi... Yunanistan sınırları ne zaman açılacak?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle ülkeler giriş çıkışlarını kapattığını açıklamıştı. Bu kapsamda ülkemizde sınır kapılarının açılması beklenen bir ülkede komşu ülke olan Yunanistan oldu. Açıklama Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyos Peças tarafından yapılırken normalleşme adımları kapsamında sınırlarının açılacağını bildirdi. Peki, Yunanistan sınır kapıları ne zaman açılacak? Yunanistan sınırları açık mı, giriş çıkış yapılabiliyor mu? İşte detaylar…

YUNANİSTAN SINIRLARI NE ZAMAN AÇILACAK? SON DAKİKA AÇIKLADILAR!

Yunan hükümeti tarafından salgın sürecine ait normalleşme kararları Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyos Peças, tarafından yapıldı. Bu kapsamda açıklama yapan Peças, Evzones, Kakavya, Kristallopigi, Promachonas, Nimfea (Makaz), Kastanies (Pazarkule) ve Kipi (İpsala) sınır kapılarının belirlenen tarihlerde açılacağını bildirdi…