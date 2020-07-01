ABD'de rekor artış: Bir günde 47 bin corona virüs vakası

Corona virüs salgınının en çok etkilediği ülke olan ABD'de vaka artışları devam ediyor. Reuters haber ajansı ülkede bir günde en fazla Covid-19 vakasının rekor kırdığını duyurdu.

ABD genelinde dün 47 binden fazla yeni vaka tespit edildi. Böylece ülkede şimdiye kadarki en büyük artış yaşanmış oldu. ABD'de toplam vaka sayısı 2 milyon 727 binin üzerine çıktı. Ülkedeki can kaybı da 130 bini aştı. Ülkede mart 2019 ortasından itibaren corona virüs vakaları artış göstermeye başlamıştı. Mayıs ayının sonunda ülkedeki vaka artış hızı yavaşlama başlamıştı. Hem alınan önlemlerin gevşetilmesi hem de ülke genelinde başlayan protestoların ardından ülkedeki vaka artışları yeniden rekor seviyeler ulaştı.

NTV'nin haberine göre; ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarının günde 100 bine ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Fauci, ABD Senatosunda Covid-19 salgınına ilişkin düzenlenen oturumda, salgında yaşanan son gelişmeleri ve ülkede artan vaka sayılarını değerlendirdi ve senatörlerin sorularını yanıtladı.

Pandemi konusunda bazı eyaletlerin durumu iyiyken bazı eyaletlerde durumun kötüye gittiğine işaret eden Fauci, "Sadece vakaların yüksek olduğu eyaletlere odaklanamayız, bu durum tüm ülke için tehlike yaratıyor." dedi.

Fauci, ülkedeki günlük vaka sayısının 40 binin üzerinde olduğuna işaret ederek, "Şu anki vaka eğilimi durdurulmadığı takdirde günlük vaka sayısı 100 bine ulaşırsa şaşırmam." diye konuştu.

"YANLIŞ YÖNE GİDİYORUZ"

Fauci, ölüm sayılarına yönelik bir tahminde bulunamayacağını vurgulayarak, "Amerikan halkına durumun daha da kötüye gidebileceğini söylememizde fayda var." ifadesini kullandı.

Florida, Teksas, California ve Arizona'nın yeni corona virüs vakalarının yüzde 50'sinin görüldüğü eyaletler olduğuna işaret eden Fauci, "Olanlardan memnun değilim, çünkü yanlış yöne gidiyoruz." dedi.

Fauci, Covid-19'a yönelik sürü bağışıklığı kazanılıp kazanılamayacağına yönelik, "Virüse karşı bağışıklık konusunda elimizde çok fazla veri yok. Bunu bize zaman öğretecek ama önemli olan bu bağışıklığın ne kadar süreceği. 1 yıl mı sürecek, 2 yıl mı, daha mı az bilmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.