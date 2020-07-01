AK Parti'den ABD'ye tepki! Ayasofya ile karar verme yetkisi Türkiye'nin elindedir!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'ye Ayasofya'nın müze statüsünün devam ettirilmesi çağrısında bulunmuştu. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından Ayasofya ile ilgili açıklama yayınladı. Kurtulmuş Ayasofya ile ilgili karar verme yetkisinin sadece Türkiye'de olduğunu ifade etti.





KARARI TÜRKİYE VERİR

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş konuyla alakalı şunları kaydetti: "Türkiye'nin egemenliğiyle ilgili bir konu olan Ayasofya'nın statüsüne dair karar verme yetkisi sadece Türkiye'nin elindedir. Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına ihtiyacımız yoktur"





ABD'den Ayasofya ile ilgili küstah çağrı!

Son dakika: Ayasofya için geri sayım başladı! Milyonların gözü bu duruşmada...

Büyüközer: Ayasofya ne kilisedir, ne de müzedir

Dışişleri'nden ABD'li özel temsilciye "Ayasofya" yanıtı