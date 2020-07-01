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Corona virüsü aşı çalışmalarından haberi! Oxford'tan Covid-19 açıklaması: "En kötüsüne hazırlanın!"

Tüm dünya corona virüsü aşısı ve tedavisi için çalışmalarına devam ederken 'den bir haberi geldi. Ülkede Covid-19 aşı çalışmalarının merkezi olan 'ndeki uzmanlar insan üzerinde yapılan deneylerin olumlu sonuçlar verdiğini bildirirken kötü haberi de verdi. Oxford Üniversitesi'nin üzerinde çalıştığı aşının ilk olarak Eylül ayında hazır olacağı bildirilse de uzmanlar bu söylemleri geri çekti. Covid-19 yani Corona virüs aşısı için en kötüsüne hazırlıklı olun çağrısı yapıldı. İşte İngiltere'deki corona virüsü aşısı çalışmalarına dair son dakika gelişmesi!

Giriş Tarihi: 1.7.2020 23:17 Son Güncelleme: 1.7.2020 23:17 ABONE OL
Corona virüsü aşı çalışmalarından son dakika haberi! Oxford'tan Covid-19 açıklaması: En kötüsüne hazırlanın!

Corona virüsü gelişmesi… Tüm dünyada devam eden koronavirüs aşısı ve tedavisi üzerindeki çalışmalardan peş peşe son dakika haberleri geliyor. Son olarak 'de aşı çalışmaları merkezi olarak bilinen 'nden konuya ilişkin yeni bir gelişme olduğu bildirildi. Bu kapsamda; üzerinde çalışılan Corona virüs aşısı için insan üzerindeki deneylerin olumlu sonuçlar verdiği müjdesi verilse de aşının tam olarak piyasaya sürülmesi için "en kötüsüne hazırlıklı olun" denildi. İşte corona virüsü aşı çalışmalarından gelen son dakika haberinin detayları…

CORONA VİRÜSÜ AŞISI BULUNDU MU? İNGİLTERE'DEN YENİ AÇIKLAMA!

Bütün dünyayı yerle bir eden corona virüsü salgınının tedavi ve aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Hal böyleyken konuya ilişkin gelişmeler ise yakından takip ediliyor. Öyle ki son olarak İngiltere'den gelen haber büyük ilgi gördü. Oxford Üniversitesi Covid-19 aşısı için insan üstü deneylerin olumlu sonuç verdiğini bildirdi!

Corona virüsü aşı çalışmalarından son dakika haberi! Oxford'tan Covid-19 açıklaması: En kötüsüne hazırlanın!

200'ün üzerinde ülkede ve bölgede görülen yeni tip corona virüs pandemisi nedeniyle 510 bini aşkın kişi yaşamını yitirirken, vaka sayısı 10 milyon 600 bini aştı. Altı ay önce Çin'in Wuhan kentinde başlayan pandemi nedeniyle ölü ve vaka sayısı her geçen gün artarken küresel çapta aşı geliştirmek için 135 ayrı çalışma yürütülüyor. Potansiyel aşılardan 8'i Çin'de olmak üzere 12 tanesi insanlar üzerinde deneniyor.

Corona virüsü aşı çalışmalarından son dakika haberi! Oxford'tan Covid-19 açıklaması: En kötüsüne hazırlanın!

"AŞIYA GÜVENMEYİN, EN KÖTÜSÜNE HAZIRLANIN"

İlk sonuçları umut vaat eden ve şu anda insan deneylerinde üçüncü aşamada bulunan , geliştirdikleri potansiyel aşıya ilşkin bir açıklama yaptı. Reuters'ın haberine göre, aşı çalışmalarının başında bulunan ve daha önce aşının eylül ayında hazır olabileceğini söyleyen Profesör Sarah Gilbert, "Aşının kış aylarında hazır olacağını varsaymayın. En kötüsüne hazır olun" diyerek, insanların salgından korunmak için sosyal mesafe ve hijyen önlemlerini devam ettirmesini istedi.

Corona virüsü aşı çalışmalarından son dakika haberi! Oxford'tan Covid-19 açıklaması: En kötüsüne hazırlanın!

GRİP AŞISI OLMAK BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Bununla birlikte, 'deki vatandaşların kış aylarından önce grip aşısı olmasının çok önemli olduğu, bu şekilde hastanelerdeki yanlış Covid-19 başvurularının önüne geçilebileceği bildirildi.

Corona virüsü aşı çalışmalarından son dakika haberi! Oxford'tan Covid-19 açıklaması: En kötüsüne hazırlanın!

COVİD-19'A KARŞI BAĞIŞIKLIK TEPKİSİ SAĞLADI

Öte yandan Profesör Gilbert, Covid-19 aşı çalışmaları sonucunda insan vücudunun virüse karşı bağışıklık sağlayacak doğru yanıtı verdiğini bildirdi. Sonuçlardan mutlu olduklarını belirten bilim insanı, üçüncü aşama deneylerinin 8 bin gönüllü üzerinde devam ettiğini söyledi. Gilbert, aşının hazır olacağı tarihin deney sonuçlarına bağlı olduğunu ve şu anda bir zaman çizelgesi veremeyeceğini söyledi.

Corona virüsü aşı çalışmalarından son dakika haberi! Oxford'tan Covid-19 açıklaması: En kötüsüne hazırlanın!

'nin hazırladığı AZD1222 adlı aşının dağıtımı AstraZeneca tarafından yapılacak. merkezli firma, geçen ay 400 milyon doz aşının Almanya, Fransa ve Hollanda'ya dağıtımı için anlaştı. Öte yandan, aşının ilk 100 milyon dozunun öncelikli olarak üretici İngiltere'de, 400 milyon dozunun ise ABD'de dağıtımı iki ay önce kararlaştırılmıştı.

Corona virüsü aşı çalışmalarından son dakika haberi! Oxford'tan Covid-19 açıklaması: En kötüsüne hazırlanın!
Corona virüsü aşı çalışmalarından son dakika haberi! Oxford'tan Covid-19 açıklaması: En kötüsüne hazırlanın!
Corona virüsü aşı çalışmalarından son dakika haberi! Oxford'tan Covid-19 açıklaması: En kötüsüne hazırlanın!
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Corona virüsü aşı çalışmalarından son dakika haberi! Oxford'tan Covid-19 açıklaması: "En kötüsüne hazırlanın!"
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