Corona virüsü aşı çalışmalarından son dakika haberi! Oxford'tan Covid-19 açıklaması: "En kötüsüne hazırlanın!"

Corona virüsü son dakika gelişmesi… Tüm dünyada devam eden koronavirüs aşısı ve tedavisi üzerindeki çalışmalardan peş peşe son dakika haberleri geliyor. Son olarak İngiltere'de aşı çalışmaları merkezi olarak bilinen Oxford Üniversitesi'nden konuya ilişkin yeni bir gelişme olduğu bildirildi. Bu kapsamda; üzerinde çalışılan Corona virüs aşısı için insan üzerindeki deneylerin olumlu sonuçlar verdiği müjdesi verilse de aşının tam olarak piyasaya sürülmesi için "en kötüsüne hazırlıklı olun" denildi. İşte corona virüsü aşı çalışmalarından gelen son dakika haberinin detayları…

CORONA VİRÜSÜ AŞISI BULUNDU MU? İNGİLTERE'DEN YENİ AÇIKLAMA!

Bütün dünyayı yerle bir eden corona virüsü salgınının tedavi ve aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Hal böyleyken konuya ilişkin gelişmeler ise yakından takip ediliyor. Öyle ki son olarak İngiltere'den gelen haber büyük ilgi gördü. Oxford Üniversitesi Covid-19 aşısı için insan üstü deneylerin olumlu sonuç verdiğini bildirdi!