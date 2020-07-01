DSÖ: Daha en kötüyü görmedik

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgının hızlandığını belirterek "Mevcut ortam ve koşullarda en kötüyü henüz görmedik. Virüs bitmek üzere bile değil" dedi. Dünya genelinde vakalar 10 milyon 508 bine ulaşırken ölümler ise 511 bine yaklaştı.Ölümler 129 bini aştı. Vakaların yeniden yükselişe geçmesiyle Demokratlar, Başkan Donald Trump'ı ülkede maske takılmasını zorunlu kılacak bir karar alması için zorluyor. Amerikan Gıda ve İlaç kurumu FDA kendini sterilize eden N99+ adlı akıllı maskeye onay verdi.Avrupa Birliği, bugünden itibaren 14 ülkeye seyahat kısıtlamasını kaldıracak.Ülkeye giriş yasağı 31 Temmuz'a kadar uzatıldı.Son haftalardaki vakaların yüzde 10'unu oluşturan Leicester kenti karantinaya alındı.19 yeni vaka var. 'Ad5-nCoV' aşısı askerlerde denenmeye başlandı.İlk yerli üretim aşı adayı klinik denemeleri için onay aldı.Ülkede düzenlenecek olan 2021 Afrika Uluslar Kupası 2022 yılına ertelendi.