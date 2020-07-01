İran Meclis Başkanı Kalibaf ile Heniyye İsrail'in "ilhak" planını görüştü

İsrail'in "sadece direnişten anladığını ve onlara verilen tavizlerin sonuç vermeyeceğini" savunan Kalibaf, "Filistinli direnişçilerin mücadelesi İsrail'in Batı Şeria'daki bazı bölgeleri 'ilhak' planı ve Yüzyılın Anlaşması gibi planların gerçekleşmesine engeldir. Bazı tarafların İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi çabası stratejik yanlıştır." ifadelerini kullandı.

Heniyye de İsrail işgal ettiği topraklardan çekilene kadar Filistin halkı ve Hamas'ın direnişi sürdüreceğini ifade ederek, İsrail ile ilişkileri normalleştirme politikası yürüten bölge ülkelerini de kınadı.

Heniyye, "Gücümüzün zirvesindeyiz ve zaferin Filistin halkının olduğuna inanıyoruz. Siyonistlerin işgal dönemi de sona doğru gidiyor." dedi.