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Başkanı ile 'in "ilhak" planını görüştü

Başkanı Muhammed Bakır ile Siyasi Büro Başkanı İsmail telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran Meclisinden yapılan açıklamaya göre Kalibaf ile Heniyye, 'deki gelişmeleri ve 'in 'daki bazı bölgeleri "ilhak" planını ele aldı.

AA
Giriş Tarihi: 1.7.2020 19:24 ABONE OL
İran Meclis Başkanı Kalibaf ile Heniyye İsrail'in ilhak planını görüştü

İsrail'in "sadece direnişten anladığını ve onlara verilen tavizlerin sonuç vermeyeceğini" savunan Kalibaf, "Filistinli direnişçilerin mücadelesi İsrail'in Batı Şeria'daki bazı bölgeleri 'ilhak' planı ve Yüzyılın Anlaşması gibi planların gerçekleşmesine engeldir. Bazı tarafların İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi çabası stratejik yanlıştır." ifadelerini kullandı.

Heniyye de İsrail işgal ettiği topraklardan çekilene kadar Filistin halkı ve Hamas'ın direnişi sürdüreceğini ifade ederek, İsrail ile ilişkileri normalleştirme politikası yürüten bölge ülkelerini de kınadı.

Heniyye, "Gücümüzün zirvesindeyiz ve zaferin Filistin halkının olduğuna inanıyoruz. Siyonistlerin işgal dönemi de sona doğru gidiyor." dedi.

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İran Meclis Başkanı Kalibaf ile Heniyye İsrail'in "ilhak" planını görüştü
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