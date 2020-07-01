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İtalya’da 'a operasyon! 14 ton ele geçirildi

İtalya’nın kentinde 14 ton ele geçirildiği, uyuşturucu maddelerin terör örgütü 'a ait olduğu belirtildi.

DHA
Giriş Tarihi: 1.7.2020 15:07 Son Güncelleme: 1.7.2020 15:09 ABONE OL
İtalya’da DEAŞ'a operasyon! 14 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

İtalya'nın Napoli kentindeki bir atölyeye yapılan polis baskınında 14 ton uyuşturucu madde ele geçirildiği ifade edildi. Napoli Polis Merkezi'nden yapılan açıklamada, dün akşam Narkotik polis ekibi tarafından gerçekleştirilen baskında, uyuşturucu üretimi için kullanılan çok sayıda cihaz ile birlikte tablet halinde 14 ton uyuşturucu maddenin ele geçirildiği belirtildi.

DEĞERİ 1 MİLYAR EURO

Yapılan incelemelerin ardından söz konusu uyuşturucuların Irak ve Suriye faaliyet gösteren terör örgütü DEAŞ tarafından üretildiği ve gelirlerin örgüte aktarıldığı belirtildi. İtalyan narkotik güvenlik güçleri tabletler halinde olan 14 tonluk uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık olarak 1 milyar Euro olduğu belirtildi.

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İtalya’da DEAŞ'a operasyon! 14 ton uyuşturucu madde ele geçirildi
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