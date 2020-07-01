John Wayne’in ismi de siliniyor

ABD'nin ülke tarihindeki ırkçı isimlerle savaşı sürüyor. Sinema efsanesi John Wayne'in ismi, 1971 yılında bir röportajı içinde kullandığı ırkçı ve bağnaz ifadeler nedeniyle Orange Havaalanı'ndan silinecek ve heykeli kaldırılacak.Playboy dergisine verdiği bir röportajı sırasında kullandığı ifadeler nedeniyle Wayne'i kınayan acil kararın geçmesinin ardından, Orange İlçe Denetim Kurulu Wayne'in ismini ve heykelini havaalanından kaldırma çağrısında bulundu. Kararda havaalanının isminin "Orange İlçe Havaalanı" olarak değiştirilmesi istendi.Orange İlçe Meclisinin Demokrat Parti Grup Başkanı Ada Briceno, bu değişikliğin olması için geçmişte çok çabalar sarf edildiğini, bunun ancak şimdi mümkün olabildiğini söyledi. Kararı hazırlayanlar; uzun süre Orange ilçesinde yaşayan ve 1979 yılında ölen John Wayne'in ismini havaalanından kaldırma çabasının, "Amerika'daki kurum, anıt, işletme, kar amacı gütmeyen kuruluş, spor ligi ve takımlarının isimlerini şekillendiren beyaz ırkçılığı sembollerini ortadan kaldırma amacı taşıyan ulusal bir dalganın parçası" olduğuna inanıyor.Wayne röportajında "Diz çöküp her şeyi siyahların liderliğine teslim edemeyeceklerini" belirtiyor. Siyahların sorumluluk alabilecekleri noktaya kadar eğitilmesi gerektiğini, liderlik ve yetkinin sorumluluk alamayacak insanlara verilebileceğine inanmadığını sözlerine ekliyor. Filmlerinde yer alan siyahların sayısına ilişkin bir soruya ise, siyahlara gereken konumları verdiğini söylüyor ve Alamo filminde, siyah bir köle karakteri olduğunu belirtiyor. Wayne kölelikle ilgili "5 veya 10 kuşak önceki insanların köle olmasından suçluluk duymuyorum. Şimdi ise köleliği bağışlamıyorum. Bu hayatın gerçeğidir..." demişti.