Kanada tarihinde ilk kez bir Müslüman vali yardımcısı olarak atandı

Kanada'da kadın hakları savunucusu, işletme sahibi ve hayırsever olan Salma Lakhani, Kanada'nın ilk Müslüman vali yardımcısı oldu. Başbakan Justin Trudeau, Alberta eyaletinin 19. Vali Yardımcısı olarak Salma Lakhani'nin ilan edildiğini açıkladı. Lakhani, Haziran 2015'ten bu yana görevde olan Gois Mitchell'in yerini alacak.Başbakan Trudeau, "Alberta Vali Yardımcısı olarak eyaletine, ülkemize iyi hizmet edeceğini ve tüm Kanadalılar için ilham kaynağı olmaya devam edeceğini biliyorum" diyerek Salma Lakhani'ye olan inancını dile getirdi. Hükümetin yaptığı resmi açıklamada Salma Lakhani'nin kadın hakları, sağlık hizmetleri, eğitim ve yeni göçmenleri savunmak için de çalışmalar yaptığı ifade edildi.Lakhani, Edmonton'daki NorQuest College'deki ESL (ikinci fil eğitimi) öğrencilerine rehberlik eden bir programın ilk rehberlerinden biriydi. Halen üniversitenin bin kadın görevlisinden biri olan Lakhani, çeşitli alanlarda çalışmaları ve hayırseverliği ile uzun zamandır tanınıyor. Lakhani ayrıca, eğitim amacıyla hayatlarını değiştirmek isteyen kadınlara destek olan ve bağış toplayan A Million Possibilities hareketinin danışma komitesinde yer alıyor. 40 yıldan uzun bir süredir Alberta eyaletinin başkenti Edmonton'da yaşayan Lakhani, erken çocukluk eğitim merkezine sahip. Lakhani, 2005 yılında eyaletteki olağanüstü başarılarından dolayı Alberta Centennial Madalyası ile de ödüllendirilmişti.Kanada'da vali yardımcıları, Kanada Genel Valisi tarafından atanıyor ve eyaletlerde Kraliçe 2. Elizabeth'in temsilcileri olarak görev yapıyor.