O ülkede şoke eden görüntüler! Tüm uyarılara rağmen corona virüs partisi düzenlediler

Dünya Sağlık Örgütü covid-19 salgınında sona gelinmediği uyarılarını yapıyor ancak Çekya'da binlerce insan sokaklara çıkarak coronaya veda partisi düzenledi.
Başkent Prag'daki Charles Köprüsü üzerine 500 metre uzunluğunda masa kuruldu. Evlerinden yiyecek getiren binlerce insan masanın etrafında sosyal mesafe gözetmeksizin oturdu.
NTV'de yer alan habere göre; Çekya'da 12 binden daha az vaka görüldü. Ülkede Covid-19 nedeniyle 349 kişi hayatını kaybetti.
Salgın nedeniyle ülkenin en turistik yerlerinden biri olan köprüde kalabalık bulunmuyordu. Organizasyonu düzenleyenler turist azlığı nedeniyle vedayı yaptıklarını iddia etti
Hükümet geçen hafta bin kişi kapasiteli etkinliklere izin verdi. Havuzlar, müzeler, hayvanat bahçeleri ve turistik mekanlar ziyaretçi sınırlaması olmaksızın açıldı.