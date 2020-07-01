O ülkede şoke eden görüntüler! Tüm uyarılara rağmen corona virüs partisi düzenlediler

NTV'de yer alan habere göre; Çekya'da 12 binden daha az vaka görüldü. Ülkede Covid-19 nedeniyle 349 kişi hayatını kaybetti.

Salgın nedeniyle ülkenin en turistik yerlerinden biri olan köprüde kalabalık bulunmuyordu. Organizasyonu düzenleyenler turist azlığı nedeniyle vedayı yaptıklarını iddia etti