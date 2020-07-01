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O ülkede şoke eden görüntüler! Tüm uyarılara rağmen partisi düzenlediler

Dünya genelinde yaklaşık 11 milyon kişinin enfekte olduğu ve vaka sayılarında yeniden artış görüldüğü salgınına rağmen binlerce kişi parti düzenledi. Dünya Sağlık Örgütü pandemisinde sona gelinmediğini vurgularken Çekya'dan gelen görüntüler şoke etti.

Giriş Tarihi: 1.7.2020 12:08 Son Güncelleme: 1.7.2020 12:15 ABONE OL
O ülkede şoke eden görüntüler! Tüm uyarılara rağmen corona virüs partisi düzenlediler

Dünya Sağlık Örgütü salgınında sona gelinmediği uyarılarını yapıyor ancak Çekya'da binlerce insan sokaklara çıkarak coronaya veda partisi düzenledi.

O ülkede şoke eden görüntüler! Tüm uyarılara rağmen corona virüs partisi düzenlediler

Başkent Prag'daki Charles Köprüsü üzerine 500 metre uzunluğunda masa kuruldu. Evlerinden yiyecek getiren binlerce insan masanın etrafında sosyal mesafe gözetmeksizin oturdu.

O ülkede şoke eden görüntüler! Tüm uyarılara rağmen corona virüs partisi düzenlediler

NTV'de yer alan habere göre; Çekya'da 12 binden daha az vaka görüldü. Ülkede nedeniyle 349 kişi hayatını kaybetti.
Salgın nedeniyle ülkenin en turistik yerlerinden biri olan köprüde kalabalık bulunmuyordu. Organizasyonu düzenleyenler turist azlığı nedeniyle vedayı yaptıklarını iddia etti

O ülkede şoke eden görüntüler! Tüm uyarılara rağmen corona virüs partisi düzenlediler

Hükümet geçen hafta bin kişi kapasiteli etkinliklere izin verdi. Havuzlar, müzeler, hayvanat bahçeleri ve turistik mekanlar ziyaretçi sınırlaması olmaksızın açıldı.

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O ülkede şoke eden görüntüler! Tüm uyarılara rağmen corona virüs partisi düzenlediler
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