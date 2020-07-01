Prag’da koronavirüs kısıtlamasının gevşeltilmesi 500 metrelik ziyafetle kutlandı

Çekya'nın başkenti Prag'ta halk, ülkedeki koronavirüs (Covid-19) kısıtlamalarının gevşetilmesini ziyafetle kutladı. Yüzlerce kişi, ünlü tarihi Karl Köprüsü'nde yaklaşık 500 metrelik bir yemek masasında ziyafet vererek, (Covid-19) kısıtlamalarının gevşetilmesini kutladı. Yerel medyada yer alan haberlerde, Vitava Nehri üzerine kurulmuş olan tarihi Karl Köprüsü'nde yaklaşık 500 metrelik bir yemek masası hazırladı. Düzenlenen etkinliğe her yaştan yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı ifade edildi. Yemeğe katılmak için online olarak rezervasyon yaptığı ifade edildi. Yemeğe katılanların yiyecek ve içeceklerini yanında getirdiği ifade edildi.

"DAHA ÖNCE KARL KÖPRÜSÜ'NÜ TURİSTSİZ GÖRMEMİŞTİM"

Yemek ziyafetine katılan bir katılımcı, etkinlik ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bunu gerçekten sevdim. Daha önce hiç Karl Köprüsü'nü turistsiz görmemiştim. Bu mükemmel bir fikir ve diğer kişilere pişirdiğim yemeklerden ikram edebilme imkanı sunuyor" diye konuştu.

ÇEKYA'DA SON DURUM

Çekya'da toplamda 11 bin 960 koronavirüs vakası bulunuyor. Enfekte kişilerin arasında bulunan 7 bin 776 kişi iyileşirken; 349 kişi de hayatını kaybetti.