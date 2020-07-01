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: 'den coronavirüs aşısı ile ilgili beklenen açıklama geldi: Yüzde 94 başarı...

Coronavirüs aşısı ile ilgili 'den gelen haberi umutlandırdı. Inovio üzerinde çalıştığı aşı ile ilgili bitr basın açıklaması yaptı. Açıklamada aşının insanlar üzerindeki etkilerine dair detaylar paylaşıldı. Şirket yüzde 94 oranında başarı kaydedildiğine dikkat çekti, önemli olmayan bazı yan etkilerin söz konusu olduğu da açıklamada yer aldı. İşte dünyayı heyecanlandıran son dakika açıklamasının ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 1.7.2020 10:07 Son Güncelleme: 1.7.2020 10:13 ABONE OL
Son dakika: ABD'den coronavirüs aşısı ile ilgili beklenen açıklama geldi: Yüzde 94 başarı...

'den coronavirüs aşısı ile ilgili umut veren bir haber geldi. Inovio isimli şirket, üzerinde çalıştıkları aşıdan olumlu sonuçlar aldıklarını duyurdu. İnsan üzerinde yapılan birinci faz çalışmalarında yüzde 94 başarı elde edildiği bildirildi. Açıklamada yan etkilere dair de bilgiler verildi.

Son dakika: ABD'den coronavirüs aşısı ile ilgili beklenen açıklama geldi: Yüzde 94 başarı...

40 SAĞLIKLI YETİŞKİN ÜZERİNDE YÜZDE 94 BAŞARI

Inovio, coronavirüs aşısının 40 sağlıklı birey üzerinde denendiğini bildirdi. Deneyde yüzde 94 başarı oranı tutturuldu. Yetkililer, "Birinci fazda iki doz INO-4800 isimli aşıyı olan katılımcıların bağışıklık sistemi 6 hafta sonunda tepki verdi. Sekizinci hafta sonunda ise aşının güvenli ve herhangi bir risk unsuru teşkil etmediği belirtildi" ifadelerini kullandı

Son dakika: ABD'den coronavirüs aşısı ile ilgili beklenen açıklama geldi: Yüzde 94 başarı...

KIZARIKLIK YAPIYOR

Açıklamanın devamında ikinci ve üçüncü fa çalışmalarının kısa sürede yapılacağı bildirilirken, aşının yan etkisine de değinildi. Bazı insanlarda kızarıklıklar oluştuğu ancak bunun çok önemli bir sorun olmadığı bildirildi.

Son dakika: ABD'den coronavirüs aşısı ile ilgili beklenen açıklama geldi: Yüzde 94 başarı...

"BİZİ CESARETLENDİRDİ"

hükümetinin gelecek yıl aşı üretme projesine dahil olan şirketin CEO'su Dr. J. Joseph Kim, "Güvenlik konusunda ve bağışıklık sisteminin verdiği tepki konusunda pozitif sonuçlar almak bizi cesaretlendirdi" ifadesini kullandı.

Son dakika: ABD'den coronavirüs aşısı ile ilgili beklenen açıklama geldi: Yüzde 94 başarı...
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Son dakika: ABD'den coronavirüs aşısı ile ilgili beklenen açıklama geldi: Yüzde 94 başarı...
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