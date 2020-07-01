Son dakika: ABD'den coronavirüs aşısı ile ilgili beklenen açıklama geldi: Yüzde 94 başarı...

KIZARIKLIK YAPIYOR

Açıklamanın devamında ikinci ve üçüncü fa çalışmalarının kısa sürede yapılacağı bildirilirken, aşının yan etkisine de değinildi. Bazı insanlarda kızarıklıklar oluştuğu ancak bunun çok önemli bir sorun olmadığı bildirildi.