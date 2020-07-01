Son dakika: ABD'den coronavirüs aşısı ile ilgili beklenen açıklama geldi: Yüzde 94 başarı...

ABD'den coronavirüs aşısı ile ilgili umut veren bir haber geldi. Inovio isimli şirket, üzerinde çalıştıkları aşıdan olumlu sonuçlar aldıklarını duyurdu. İnsan üzerinde yapılan birinci faz çalışmalarında yüzde 94 başarı elde edildiği bildirildi. Açıklamada yan etkilere dair de bilgiler verildi.
40 SAĞLIKLI YETİŞKİN ÜZERİNDE YÜZDE 94 BAŞARI
Inovio, coronavirüs aşısının 40 sağlıklı birey üzerinde denendiğini bildirdi. Deneyde yüzde 94 başarı oranı tutturuldu. Yetkililer, "Birinci fazda iki doz INO-4800 isimli aşıyı olan katılımcıların bağışıklık sistemi 6 hafta sonunda tepki verdi. Sekizinci hafta sonunda ise aşının güvenli ve herhangi bir risk unsuru teşkil etmediği belirtildi" ifadelerini kullandı
KIZARIKLIK YAPIYOR
Açıklamanın devamında ikinci ve üçüncü fa çalışmalarının kısa sürede yapılacağı bildirilirken, aşının yan etkisine de değinildi. Bazı insanlarda kızarıklıklar oluştuğu ancak bunun çok önemli bir sorun olmadığı bildirildi.
"BİZİ CESARETLENDİRDİ"
ABD hükümetinin gelecek yıl aşı üretme projesine dahil olan şirketin CEO'su Dr. J. Joseph Kim, "Güvenlik konusunda ve bağışıklık sisteminin verdiği tepki konusunda pozitif sonuçlar almak bizi cesaretlendirdi" ifadesini kullandı.