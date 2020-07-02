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, 'nın, iltica talebinde bulunanlara insanlık dışı muamele yaptığına hükmetti

, 'da iltica talebinde bulunan 4 kişinin, aylarca kötü ve insanlık dışı şartlarda yaşamaya maruz bırakıldığı gerekçesiyle yaptığı başvuru hakkındaki kararını verdi.

AA
Giriş Tarihi: 2.7.2020 20:08 ABONE OL
AİHM, Fransa'nın, iltica talebinde bulunanlara insanlık dışı muamele yaptığına hükmetti

Mahkeme, Fransa'nın, iltica talebinde bulunan Afgan asıllı N.H, Rus asıllı K.T. ve İran asıllı A.J. için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) insanlık dışı muamele yapılmamasını içeren 3'üncü maddesinin ihlal edildiğine hükmetti.

Rus asıllı S.G. için ise AİHS'in 3'üncü maddesinin ihlal edilmediği ifade edilen kararda, Fransız yetkililerin yasal zorunlulukları yerine getirmediği ve söz konusu kişilerin aylarca sokaklarda hiçbir gelir olmadan, tedaviye erişemeden ve temel ihtiyaçlarını gideremeden yaşamalarından sorumlu olduğu belirtildi.

Kararda, söz konusu kişilerin insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleye maruz kaldığı vurgulandı.

Kararda Fransa'nın, K.T'ye 12 bin avro ve A.J'ye 10 bin avro manevi, N.H'ye ise 10 bin avro manevi, 2 bin 396,80 avro maddi tazminat ödemesi gerektiği kaydedildi.

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AİHM, Fransa'nın, iltica talebinde bulunanlara insanlık dışı muamele yaptığına hükmetti
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