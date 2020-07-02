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Dışişleri’nden tepki: AB’nin kararı objektif olmalıydı

ANKARA
Giriş Tarihi: 2.7.2020 ABONE OL
Dışişleri’nden tepki: AB’nin kararı objektif olmalıydı
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, seyahat kısıtlamalarına ilişkin Avrupa Birliği'nin tavsiye kararında Türkiye'nin yer almamasına tepki gösterdi. Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında aldığı önlemler, yaptığı çalışmalar ve başarısının ortada olduğunu vurgulayan Aksoy, 'Başta Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası toplum tarafından örnek olarak gösterilen bu başarının dikkate alınması ve kararın objektif kriterler temelinde verilmesi gerekirdi'dedi. Aksoy, bu yanlışlığın,en kısa sürede düzeltilmesini bekliyoruz' dedi.
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Dışişleri’nden tepki: AB’nin kararı objektif olmalıydı
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