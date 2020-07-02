Fransa’nın Ruanda sendromu

Fransa'nın Libya hezimeti sonucu yaşadığı akıl tutulamsı giderek derinleşiyor. Hemen her gün Türkiye karşıtı bir açıklama yapan Paris yönetimi dün de Doğu Akdeniz'deki Sea Guardian Operasyonu'na katılımını askıya aldı. Fransız gazetesi L'Opinion, Fransa'nın NATO'ya mektup göndererek ittifakın Sea Guardian operasyonundaki rolünü askıya alma kararını bildirdiğini yazdı. Fransa'nın Libya'da mayınlarla sivilleri katleden ve insanları toplu mezarlara gömen darbeci Hafter'in arkasında durması Ruanda'da 1994 yılında 800 bin insanın ölümüyle sonuçlanan soykırıma verdiği desteği hatırlatıyor. Ruanda'da yaptığı hataların aynısını 26 yıl sonra Libya'da tekrar eden Fransa, her daim haklının yanında saf tutan Türkiye'ye saldırarak hatalarını örtbas etme peşinde.





TÜRKİYE'DEN İNSANLIK DERSİ

Türkiye, Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand, Le Figaro gazetesine 1998'de verdiği mülakattaki "O ülkelerde bir soykırım yaşanması o kadar da önemli bir şey değil" sözlerine cevap verircesine Libya'da meşru ve haklı olanın yanında yer alarak "O ülkelerde de her bir insanın canı değerli" değerlendirmesinde bulunuyor. Ruanda'da soykırım yapan rejime diplomatik yollardan, medya aracılığıyla, paralı asker ve silah göndererek askeri ve siyasi destek sağlayan Fransa, Libya'da da darbeci Hafter'e de aynı yollarla destek sunmaktan geri durmuyor.



SÖMÜRDÜĞÜ ÜLKELERDE KATLİAMLAR GERÇEKLEŞTİRDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'nin Libya'da tarihi ve cezai sorumluluğu olduğuna dair açıklamaları tepki toplarken, Fransa'nın geçmişteki insanlık suçları hatırlatıldı. AK Parti tarafından hazırlanan raporda, Fransa'nın sömürgesi altına aldığı ülkelerde katliamlar gerçekleştirdiği belirtilirken, yakın tarihte Cezayir ve Ruanda katliamları örnek olarak ortaya konuldu. Eda IŞIK / ANKARA