‘Günlük vaka artışı 100 bini bulabilir’

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü Salgın Hastalıklar Direktörü Anthony Fauci, Amerikalılar tedbirlere uymazsa günde 100 bin yeni Kovid-19 vakası görebileceklerini açıkladı. Fauci "Sadece vakaların yüksek olduğu eyaletlere odaklanamayız, bu durum tüm ülke için tehlike yaratıyor " dedi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 731 bini geçti, ölü sayısı ise 130 bini aştı.
DÜNYA GENELİ:
Vaka sayısı 10 milyon 632 bini geçti, ölü sayısı 515 bin 26 oldu.
BREZİLYA:
Son 24 saatte 1280 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede ölü sayısı 59 bin 745'i vaka sayısı ise 1 milyon 409 bini geçti.
ÇİN:
3 yani vaka var.
GÜNEY KORE:
51 yeni vaka tespit edildi.
MEKSİKA:
Vaka sayısı 226 bin 89'a çıktı.
İRAN:
Hayatını kaybedenlerin sayısı 141 artarak 10 bin 958'e ulaştı.
FRANSA:
Ölenlerin sayısı 30 bine yaklaştı.
RUSYA:
Vakalar 654 bin 405'e, ölü sayısı 9 bin 536'ya yükseldi.