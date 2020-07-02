‘Günlük vaka artışı 100 bini bulabilir’

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü Salgın Hastalıklar Direktörü Anthony Fauci, Amerikalılar tedbirlere uymazsa günde 100 bin yeni Kovid-19 vakası görebileceklerini açıkladı. Fauci "Sadece vakaların yüksek olduğu eyaletlere odaklanamayız, bu durum tüm ülke için tehlike yaratıyor " dedi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 731 bini geçti, ölü sayısı ise 130 bini aştı.Vaka sayısı 10 milyon 632 bini geçti, ölü sayısı 515 bin 26 oldu.Son 24 saatte 1280 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede ölü sayısı 59 bin 745'i vaka sayısı ise 1 milyon 409 bini geçti.3 yani vaka var.51 yeni vaka tespit edildi.Vaka sayısı 226 bin 89'a çıktı.Hayatını kaybedenlerin sayısı 141 artarak 10 bin 958'e ulaştı.Ölenlerin sayısı 30 bine yaklaştı.Vakalar 654 bin 405'e, ölü sayısı 9 bin 536'ya yükseldi.