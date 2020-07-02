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'da maden faciası! Onlarca ölü var

'da 'yeşim taşı' çıkarılan bir madende heyelan meydana geldi. Yaşanan afetin sonuna 113 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda madencinin hala toprak altında olduğu belirtilirken arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

DHA
Giriş Tarihi: 2.7.2020 11:59 Son Güncelleme: 2.7.2020 11:59 ABONE OL
Myanmar'da maden faciası! Onlarca ölü var

Myanmar'da 'yeşim taşı' çıkarılan bir madende meydana gelen toprak kaymasında 113 madencinin hayatını kaybettiği belirtildi. Çok sayıda madencinin toprak altında olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

Myanmar'ın Kaçin eyaletindeki Hpakan bölgesinde, 'yeşim taşı' çıkarılan bir madende yağışlar nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Yüzlerce madencinin toprak altında kaldığı belirtildi. Yetkililer, şu ana kadar 113 madencinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Can kaybının artmasından endişe ediliyor.

AYNI BÖLGEDE DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

Hpakan'da yeşim taşı çıkarılan madende 2015 yılında meydana gelen toprak kaymasında 100'den fazla madenci yaşamını yitirmişti. Felaketin ardından maden yetkili yaptığı açıklamada, "Bazı insanlar tüm aile üyelerini kaybetti" ifadelerini kullanmıştı.

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Myanmar'da maden faciası! Onlarca ölü var
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