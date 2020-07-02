Oxford’tan koronavırüs aşısı müjdesi

İngiltere'dekiOxford Üniversitesi üzerinde çalıştığı koronavirüs (Covid-19) aşısının 3'üncü fazı olan insan denemelerinin başarılı olduğunu açıkladı. Bilim insanları, aşıyla birlikte insan vücudunun virüse karşı kendisini koruduğunu ifade etti. Bu arada Almanya'da koronavirüse karşı aşı üzerinden çalışan ve ülkede klinik testler için ilk izni alan BioNTech şirketinden de umut veren haber geldi. BioNTech şirketinin kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin, ilk klinik deneylerde elde edilen sonuçların "umut verici" olduğunu söyledi. Prof. Şahin, iki doz aşı verilen 24 deneğin tamamında Sars-CoV-2 olarak bilinen koronavirüse karşı antikor oluştuğunu açıkladı. Öte yandan ABD'li ilaç şirketi Inovo, koronavirüse karşı geliştirdiği potansiyel aşının birinci aşama klinik denemelerinden olumlu sonuç alındıını bildirdi. Denemenin sonuçları Bağımsız Veri Güvenliği İzleme Kurulu tarafından da doğrulandı.