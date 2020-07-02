Son dakika: İngiltere'den Türkiye uçuşları ile ilgili flaş karar!

İngiltere, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 75 ülkeye Pazartesi'den itibaren uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı aldığı karar ile İngiliz vatandaşları neredeyse tüm AB ülkeleri ile Türkiye, Tayland Avustralya ve Yeni Zelanda'nın yer aldığı 75 ülkeye kısıtlama olmadan seyahat edebilecek.

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