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: 'den uçuşları ile ilgili flaş karar!

haberine göre; ’nin de yer aldığı 75 ülkeye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor. The Telegraph’ın bildirdiğine göre, İngiltere Türkiye’de Covid-19 salgının düşüşe geçmesi ve hastalığa dair açıklnana verileri güvenilir bulduğu için bu yönde karar aldı.

Giriş Tarihi: 2.7.2020 15:35 Son Güncelleme: 2.7.2020 15:41 ABONE OL
Son dakika: İngiltere'den Türkiye uçuşları ile ilgili flaş karar!

İngiltere, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 75 ülkeye Pazartesi'den itibaren uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı aldığı karar ile İngiliz vatandaşları neredeyse tüm AB ülkeleri ile Türkiye, Tayland Avustralya ve Yeni Zelanda'nın yer aldığı 75 ülkeye kısıtlama olmadan seyahat edebilecek.

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Son dakika: İngiltere'den Türkiye uçuşları ile ilgili flaş karar!
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