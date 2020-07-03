Covid-19 ile ilgili son dakia keşif! Coronavirüsten ölümlerin en önemli nedeni...

coronavirüs hastalarının ölümüne yol açan kan pıhtılaşması ile ilgili dönüm noktası niteliğinde bir keşif yapıldı. Edinilen son dakika habere göre; ABD'li araştırmacılar, yeni tip corona virüs (Covid-19) hastalarının ölümüne yol açan kan pıhtılaşması problemine ilişkin önemli bir keşif yaptı. Utahlı araştırmacıların yaptığı araştırmaya göre, yeni tip corona virüs trombosit hücrelerinde neden olduğu hiperaktiviteyle, onların birleşerek pıhtı oluşturmasına neden oluyor. Çalışmada Covid-19 hastalarından alınan örneklerde, kan pıhtılaşma hücrelerindeki hiperaktivitenin felç ve kalp krizine neden olabilecek düzeyde olduğu görüldü. Araştırma bu alanda yapılan çalışmalar arasında bir dönüm noktası olarak görülüyor.