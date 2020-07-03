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ile ilgili son dakia keşif! Coronavirüsten ölümlerin en önemli nedeni...

Dünya genelinde 11 milyon kişinin enfekte olduğu ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Corona virüs ile ilgili 'li araştırmacılar çarpıcı bir keşifte bulundu. Edinilen son dakika habere göre; yapılan araştırmada coronavirüsten ölümlerin nedenine yönelik önemli bir keşif yapıldı. Araştırmaya göre; corona virüs trombosit hücrelerinde neden olduğu hiperaktiviteyle, onların birleşerek pıhtı oluşturmasına neden oluyor. Araştırma bu alanda yapılan çalışmalar arasında bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Giriş Tarihi: 3.7.2020 12:32 Son Güncelleme: 3.7.2020 12:36 ABONE OL
Covid-19 ile ilgili son dakia keşif! Coronavirüsten ölümlerin en önemli nedeni...

hastalarının ölümüne yol açan kan pıhtılaşması ile ilgili dönüm noktası niteliğinde bir keşif yapıldı. Edinilen son dakika habere göre; 'li araştırmacılar, yeni tip corona virüs () hastalarının ölümüne yol açan kan pıhtılaşması problemine ilişkin önemli bir keşif yaptı. Utahlı araştırmacıların yaptığı araştırmaya göre, yeni tip corona virüs trombosit hücrelerinde neden olduğu hiperaktiviteyle, onların birleşerek pıhtı oluşturmasına neden oluyor. Çalışmada Covid-19 hastalarından alınan örneklerde, kan pıhtılaşma hücrelerindeki hiperaktivitenin felç ve kalp krizine neden olabilecek düzeyde olduğu görüldü. Araştırma bu alanda yapılan çalışmalar arasında bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Covid-19 ile ilgili son dakia keşif! Coronavirüsten ölümlerin en önemli nedeni...

Çalışmalar, yeni tip corona virüs () hastalarının yüzde 30'unun kan pıhtılaşmasının neden olduğu komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiğini gösteriyor. Covid-19, öncelikli olarak solunum yolu hastalığı olarak bilinmesine rağmen, pek çok vakada akciğer dışındaki organların iflas etmesine neden oluyor. Ancak bilim insanları, sorunun kaynağını yeni anlamaya başlıyor.

Covid-19 ile ilgili son dakia keşif! Coronavirüsten ölümlerin en önemli nedeni...

COVİD-19 TROMBOSİT HÜCRELERİNDE HİPERAKTİVİTEYE NEDEN OLUYOR

'de yer alan Utah Üniversitesi'nden araştımacılar yarısı corona virüs için pozitif test edilen 82 kişinin kanını analiz etti. Çalışmada, hastalarından alınan örneklerinde yer alan kan pıhtılaşma hücrelerindeki hiper aktivitenin felç ve kalp krizine neden olabilecek düzeyde olduğu görüldü.

Covid-19 ile ilgili son dakia keşif! Coronavirüsten ölümlerin en önemli nedeni...

Dr. Robert Campbell ve ekip arkadaşları Utah Üniversitesi Hastanesi'nde yatan 9'u ventilatöre bağlı 41 hastayı inceledi. Söz konusu hastaların kanları, yaş, cinsiyet ve etnik olarak benzer 41 sağlıklı kişinin kanıyla karşılaştırıldı. Gen analizi kullanan çalışmada 'a neden olan SARS-CoV-2'nin trombositlerdeki genetik değişiklikleri tetiklediği ortaya çıktı.

HÜCRELER BİR ARAYA TOPLANARAK PIHTI OLUŞTURUYOR

Trombosit (pıhtılaşma hücreleri) veya kan pulcukları, kan pıhtısı oluşumunda görev alan hücrelere deniliyor. Düşük trombosit sayıları veya fonksiyon bozuklukları kanamaya yatkınlığı artırırken, yüksek trombosit sayıları tromboz (damarda kanın pıhtılaşması) riskini yükseltiyor. Utahlı araştırmacıların yaptığı araştırmaya göre, yeni tip corona virüs trombosit hücrelerinde neden olduğu hiperaktiviteyle, onların birleşerek pıhtı oluşturmasına neden oluyor.

Covid-19 ile ilgili son dakia keşif! Coronavirüsten ölümlerin en önemli nedeni...

KALP KRİZİ, FELÇ VE ORGAN YETMEZLİĞİNİ TETİKLİYOR

Çalışmanın başyazı Campbell, "Bulgularımız, olarak adlandırdığımız bilmecenin önemli bir parçasını çözüyor. Enflamasyon ve sistemik değişikliklerin, enfeksiyon nedeniyle trombositlerin çalışmasını etkilediğini ve daha hızlı toplanmasına neden olduğunu keşfettik. Bu durum neden Covid-19 hastalarında artan sayıda kan pıhtısı gördüğümüzü açıklıyor" ifadelerini kullandı.

Covid-19 ile ilgili son dakia keşif! Coronavirüsten ölümlerin en önemli nedeni...

Araştırmacılara göre, ağır hastası olan her üç kişiden birinde, ölümcül olabilen kan pıhtılaşması gerçekleşiyor. Pıhtılar, büyük organlara ulaşır ya da kan akışını keserse ölüme yol açıyor. Blokajlar, beyin, kalp, akciğer gibi organlara ulaştığında kalp krizi, felç, organ yetmezliği ve pulmoner emboli meydana geliyor.

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Covid-19 ile ilgili son dakia keşif! Coronavirüsten ölümlerin en önemli nedeni...
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