Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Fildişi Sahili'nde Kovid-19 vaka sayısı 10 bini geçti

'nde Kovid-19 vaka sayısı 10 bini geçti

ülkesi 'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 10 bin 244'e yükseldi.

AA
Giriş Tarihi: 3.7.2020 23:52 ABONE OL
Fildişi Sahili'nde Kovid-19 vaka sayısı 10 bini geçti

Fildişi Sahili Sağlık ve Kamu Hijyeni Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yapılan 1270 testten 252'si pozitif çıktı. Yeni vakalarla, ülkede şu ana kadar Kovid-19 buluşan kişi sayısı 10 bin 244'e ulaştı.

Virüse yakalanan 4 bin 726 kişi iyileşirken, 70 kişi yaşamını yitirdi. Halen 5 bin 448 aktif vakanın tedavisi sürüyor.

- TOGO'DA ACİL DURUM 45 GÜN DAHA UZATILDI

Diğer yandan Togo'da Kovid-19 salgını nedeniyle nisan ayı başında ilan edilen sağlık acil durumu bugünden itibaren 45 gün daha uzatıldı.

Togo Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Anayasa Mahkemesinin de onayı alındıktan sonra, 3 aylık sağlık acil durumunun 16 Ağustos'a kadar uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, sınav sınıflarında eğitimin başlaması ve şehirler arası seyahat yasaklarının kaldırılması dışında tüm Kovid-19 önlemlerinin sürdürüleceği aktarıldı.

Togo'da şu ana kadar 671 kişide Kovid-19 tespit edildi. Virüs bulaşan 424 kişi iyileşirken, 14 kişi yaşamını yitirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fildişi Sahili'nde Kovid-19 vaka sayısı 10 bini geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA