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Son dakika: 'den 'ye karantina muafiyeti!

yurt dışından gelenlere uygulanan 14 günlük karantinada ’ye muafiyet getirdi.

AA
Giriş Tarihi: 3.7.2020 17:20 Son Güncelleme: 3.7.2020 17:32 ABONE OL
Son dakika: İngiltere'den Türkiye'ye karantina muafiyeti!

İngiltere, koronavirüse (Covid-19) karşı alınan önlemler kapsamında yurt dışından ülkeye geleceklere uygulanacak 14 günlük karantina konusunda Türkiye'ye muafiyet verdi.

İngiltere hükümeti tarafından alınan karara göre, yayınlanan listede 59 ülke yer alıyor. Söz konusu 59 ülke vatandaşları, İngiltere'ye giriş yaptıktan sonra 14 günlük karantina uygulamasına bağlı olmak zorunda kalmayacak. Bu ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor.

UÇUŞ YASAĞINI KALDIRMIŞTI

İngiltere,'koronavirüs kapsamında güvenli olarak belirlediği ve Türkiye'yi de kapsayan 75 ülkenin uçuş yasağını kaldırıyor.

İngiltere koronavirüs (Covid-19) nedeniyle getirdiği uçuş yasaklarını kaldırmaya hazırlanıyor. Daha önce koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemlerin gevşetileceği sinyalini veren yetkililer, virüs kapsamında güvenli olarak listelediği ve içlerinde Türkiye'nin de bulunduğu 75 ülkenin uçuş yasağını kaldırıyor.

İngiliz medyası, bahsi geçen kararın yakın zamanda duyurulmasının beklendiğini bildirdi.

Ayrıntılar geliyor...

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Son dakika: İngiltere'den Türkiye'ye karantina muafiyeti!
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