İyileşenlerin sayısı 6 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 6 milyon 106 bini aştı. Vaka sayısı 20 milyona yaklaşırken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenler 521 bini geçti.Ortadoğu kritik eşiğe ulaştı.52 bin günlük vaka ile yeni rekor kırıldı. Toplam vaka 2 milyon 807 bine, can kaybı 131 bine yükseldi.Son 24 saatte 3 yeni vaka kaydedildi.54 yeni vaka tespit edildi.Son 24 saat içinde bin 38 ölüm daha görüldü. Ölü sayısı 60 bin 713'e, vaka sayısı da 46 bin 712 artarak 1 milyon 453 bin 369'a yükseldi.434 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 12 günde 200 bine yakın vaka saptandı.Kovid-19 vaka sayısı 421 bin 307'ye yükseldi.İkinci dalga hazırlığı başladı.İstihbarat birimi Kovid hastalarının telefonlarına erişebilecek.