Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İyileşenlerin sayısı 6 milyonu geçti

İyileşenlerin sayısı 6 milyonu geçti

Giriş Tarihi: 3.7.2020 ABONE OL
İyileşenlerin sayısı 6 milyonu geçti
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 6 milyon 106 bini aştı. Vaka sayısı 20 milyona yaklaşırken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenler 521 bini geçti.
Dünya Sağlık Örgütü: Ortadoğu kritik eşiğe ulaştı.
ABD: 52 bin günlük vaka ile yeni rekor kırıldı. Toplam vaka 2 milyon 807 bine, can kaybı 131 bine yükseldi.
Çin: Son 24 saatte 3 yeni vaka kaydedildi.
Güney Kore: 54 yeni vaka tespit edildi.
Brezilya: Son 24 saat içinde bin 38 ölüm daha görüldü. Ölü sayısı 60 bin 713'e, vaka sayısı da 46 bin 712 artarak 1 milyon 453 bin 369'a yükseldi.
Hindistan: 434 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 12 günde 200 bine yakın vaka saptandı.
Afrika: Kovid-19 vaka sayısı 421 bin 307'ye yükseldi.
Fransa: İkinci dalga hazırlığı başladı.
İsrail: İstihbarat birimi Kovid hastalarının telefonlarına erişebilecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İyileşenlerin sayısı 6 milyonu geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA