Marmot eti yiyen iki kişide veba tespit edildi! Marmot hayvanı nedir, nerede yaşar?

Moğolistan'da marmot eti yiyen iki kardeşte veba hastalığının görüldüğü ülkenin Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Bakanlığın Halkla ilişkiler ve Gözetim Departmanı Başkanı Dorj Narangerel basın toplantısında yaptığı açıklamada vakaların 17 ve 27 yaşında iki kardeş olduğu ve farklı hastanelerde tedavi gördüğünü belirtti.

Vatandaşlara marmot eti yememeleri konusunda uyarı yapan Narangerel, iki kardeşle temasta bulunan toplam 146 kişinin izole edildiğini bildirdi.

Bubonik veba, marmot gibi vahşi kemirgenler üzerinde yaşayan pireler tarafından yayılan bakteriyel bir hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütüne (WHO) göre, kişi zamanında tedavi edilmezse 24 saatten daha kısa bir sürede hayatını kaybedebilir.

Peki, Marmot hayvanı nedir, nerede yaşar?

MARMOT NEDİR?

Sincapgiller familyasından olan marmotlar, akrabalarına göre daha tombuldurlar ve yeryüzündeki en büyük yer sincaplarıdır.

MARMOTLAR NEREDE YAŞAR?

Genellikle Avrasya ve Amerika'da yaşıyorlar.