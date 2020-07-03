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Son dakika: ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, 'da!

Edinilen son dakika habere göre; ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, mutabakat muhtırası kapsamındaki faaliyetleri incelemek üzere 'ya geldi.

AA
Giriş Tarihi: 3.7.2020 14:28 Son Güncelleme: 3.7.2020 14:49 ABONE OL
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Libya'da!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Güvenlik, Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında yapılan faaliyetleri yerinde incelemek üzere Libya'nın başkenti Trablus'a geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in ziyareti dolayısıyla Mitiga Havaalanında askeri tören düzenlendi. Libya Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin Abdullah en-Nemruş, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed eş-Şerif, Deniz Kuvvetleri Komutanı Admiral Abdulhakim Abuhalia ile Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Serhat Aksen ve diğer Türk ve Libyalı yetkililer tarafından karşılanan Akar, tören kıtasını selamladı.

Törenin ardından Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler, mutabakat kapsamında oluşturulan Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığına gitti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KONUYA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Başkan Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamasında; "Savunma Bakanım oraya gitmiş durumda. Orada yapacakları çalışmayla Libya'daki süreci çok daha yakın bir markaj içinde sürdürelim istiyoruz. Libya'da mevcut meşru hükümetle aramızdaki çalışmaları çok ciddi ve kararlılık içerisinde sürdürülmesi lazım." dedi.

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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Libya'da!
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