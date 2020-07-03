Myanmar’da maden facıası: 162 ölü

Myanmar'da bir maden ocağında meydana gelen heyelanda 162 kişi hayatını kaybetti. Kachin eyaletinde etkili olan şiddetli yağmurların ardından Hpakant ilçesindeki bir yeşim madeninde heyelan meydana geldi. Faciada ilk belirlemelere göre çoğu göçmen işçilerden oluşan 120 madencinin öldüğü bildirildi. Görgü tanıkları heyelanın bir anda geldiğini ve bir dakika içinde herkesin kaybolduğunu ifade etti. Heyelan sırasında madende yaklaşık 200 işçinin bulunduğu ve ölü sayısının artabileceği belirtiliyor. Myanmar hükümeti, 26 Haziran'da yağmur mevsimi boyunca sıkça görülen toprak kaymaları nedeniyle Hpakant bölgesinde 3 aylık maden yasağı getirmişti.