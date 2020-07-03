Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Myanmar’da maden facıası: 162 ölü

’da maden facıası: 162 ölü

DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 3.7.2020 ABONE OL
Myanmar’da maden facıası: 162 ölü
Myanmar'da bir maden ocağında meydana gelen heyelanda 162 kişi hayatını kaybetti. Kachin eyaletinde etkili olan şiddetli yağmurların ardından Hpakant ilçesindeki bir yeşim madeninde heyelan meydana geldi. Faciada ilk belirlemelere göre çoğu göçmen işçilerden oluşan 120 madencinin öldüğü bildirildi. Görgü tanıkları heyelanın bir anda geldiğini ve bir dakika içinde herkesin kaybolduğunu ifade etti. Heyelan sırasında madende yaklaşık 200 işçinin bulunduğu ve ölü sayısının artabileceği belirtiliyor. Myanmar hükümeti, 26 Haziran'da yağmur mevsimi boyunca sıkça görülen toprak kaymaları nedeniyle Hpakant bölgesinde 3 aylık maden yasağı getirmişti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Myanmar’da maden facıası: 162 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA