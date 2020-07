Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kureyşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün öğleden sonra ateşinin yükselmeye başladığını ve kendisini hemen evinde izole ettiğini ifade etti.

Açıklamasında, "Yapılan Kovid-19 testim pozitif çıktı. Allah'a şükürler olsun ki şu an güçlü ve enerjik hissediyorum." ifadelerine yer veren Kureyşi, takipçilerinden dua isterken çalışmalarına evden devam edeceğini duyurdu.

This afternoon I felt a slight fever and immediately quarantined myself at home. I have now tested positive for Covid 19. By the grace of Allah, I feel strong and energetic. I will continue to carry on my duties from home. Please keep me in your prayers.