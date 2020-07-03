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Terhune’deki toplu mezarlarda 6 cansız beden daha bulundu

'nın doğusunda darbeci General Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune'de bulunan toplu mezarlardan 6 cansız beden daha bulundu.

İHA
Giriş Tarihi: 3.7.2020 12:55 ABONE OL
Terhune’deki toplu mezarlarda 6 cansız beden daha bulundu

Libya'nın doğusunda darbeci General Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune'de bulunan toplu mezarlardan 6 cansız beden daha bulundu.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti, (UMH) darbeci General Hafter güçlerinden geri aldığı başkent Trablus ve Terhune'de bulduğu toplu mezarlarda son yapılan kazı çalışmalarında yeni 6 cansız beden daha buldu. Libya'da Kayıp Kişileri Arama ve Tanımlama Genel Kurumu Başkanı Kamal Al-Siwi, Terhune kentindeki toplu mezarlardan yapılan kazı çalışmalarının başladığı günden bugüne 30 ceset çıkartıldığını ve Terhune dahil olmak üzere Trablus'un batısında bulunan toplu mezarlardan çıkartılan ceset sayısı 219'a yükseldiğini söyledi. Al-Siwi, toplu mezarlardan şüphelenilen tüm yerlerde arama çalışmalarının yapılacağı vurguladı.

Öte yandan 5 Haziran tarihinde Ulusal Mutabakat Hükûmeti General Hafter güçlerinden Terhune kontrol altına alabildi. Terhune kenti daha önce General Hafter güçleri için stratejik olması bakımından önem taşıyor.

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Terhune’deki toplu mezarlarda 6 cansız beden daha bulundu
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