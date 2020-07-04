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’den ’taki ’de testi

, ’ın başkenti ’ta bulunan ’de kurduğu hava savunma sistemlerini test etti. Deneme sonucu vurulan İHA nedeni ile çevredeki ev ve araçlara çok sayıda şarapnel parçası isabet etti. Yaklaşık 1 saat süren testte siren sesleri ile uyarılar yapıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 4.7.2020 21:32 Son Güncelleme: 4.7.2020 21:39 ABONE OL
ABD’den Bağdat’taki Yeşil Bölge’de Patriot testi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Yeşil Bölge'ye Ocak ayından bu yana sık sık gerçekleştirilen roketli saldırıların ardından ABD, bölgede konuşlandırdığı Patriot hava savunma sistemlerini test etti.

Irak güvenlik güçlerinin bilgisi dahilinde yapılan denemede hava savunma sistemlerinin vurması için İnsansız Hava Aracı (İHA) kullanıldı. Deneme sonucu vurulan İHA nedeni ile çevredeki ev ve araçlara çok sayıda şarapnel parçası isabet etti. Yaklaşık 1 saat süren testte siren sesleri ile uyarılar yapıldı.

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ABD’den Bağdat’taki Yeşil Bölge’de Patriot testi
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