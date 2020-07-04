Dünya Türkiye'nin coronavirüs ile mücadeledeki başarısını konuşuyor! The Economist: “Türkiye, salgınla mücadelede zirveye oynadı”

SALGINI AVRUPA VE AMERİKA'DAN ÇOK DAHA İYİ ELE ALDI

Yazıda, Türkiye'nin, salgını Avrupalı ve Amerikalı müttefiklerinin pek çoğundan daha iyi ele aldığı belirtildi.

Türkiye'nin geleneksel karantina önlemlerine meydan okuduğu ifade edilen yazıda, şunlar kaydedildi:

Yetkililer tüm ekonomiyi durdurmak yerine, gençlerin ve yaşlıların evde kalmalarını, işletmelerin ve çalışanların işe başlamalarını istedi. Büyük şehirlerde hafta sonları ve tatillerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bazı iç hat uçuşları 1 Haziran'da yeniden başladı. Kafeler, restoranlar, plajlar ve parklar yeniden açıldı ancak çocuklar ve 65 yaş ve üstü vatandaşların haftada birkaç saatten fazla dışarda kalmasına izin verilmedi.