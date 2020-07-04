Fransa’nın yeni başbakanı Jean Castex oldu

Toplumsal ve ekonomik sorunlarla çalkalanan Fransa'da Edouard Philippe'in istifasının ardından başbakanlık görevine Jean Castex atandı. Castex, Kovid- 19 tedbirlerinin kaldırılma sürecini yönetmek için nisanda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından görevlendirilmişti. 2008'de Prades belediye başkanlığını yapan Castex, Nicolas Sarkozy'nin cumhurbaşkanlığı döneminde 2011-2012'de Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı yapmıştı. Pazar günü yapılan yerel seçimleri Macron cephesinin ciddi bir farkla kaybetmesinin ardından Cumhurbaşkanı'nın izlediği siyaseti değiştirmesi için böyle bir değişiklik kararı alınması bekleniyordu.