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Göçmenlere Yunan Zulmü sürüyor! Denize bıraktıkları göçmenleri Türk ekipleri kurtardı

'ın göçmenlere yönelik skandal uygulamaları sürüyor. İzmir'in Foça ilçesi yakınlarında Yunannunsurlarınca denize bırakılan 65 Türk ekipleri tarfından kurtarıldı. Şişme can sallarındaki sığınmacılar, Sahil Güvenlik gemilerine alınarak getirildi.

DHA
Giriş Tarihi: 4.7.2020 14:06 Son Güncelleme: 4.7.2020 14:21 ABONE OL
Göçmenlere Yunan Zulmü sürüyor! Denize bıraktıkları göçmenleri Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca can sallarıyla denize bırakılan 2 ayrı grupta toplam 65 göçmen kurtarıldı.

Yunan unsurların bu sabah Foça açıklarında 2 ayrı göçmeni can sallarıyla denize bıraktığını öğrenen Türk Sahil Güvenlik ekipleri, harekete geçti. Aslan Burnu önleri ve Foça'ya yakın karasularında iki ayrı grup tespit edildi. Şişme can sallarındaki sığınmacılar, Sahil Güvenlik gemilerine alınarak Foça Balıkçı Barınağına getirildi. İlk gruptaki 22'si Somalili, 6'sı Suriyeli, 1'i Yemenli 29 kişi polise teslim edildi. Foça İlçe Jandarma komutanlığı ekiplerine teslim edilen diğer grupta bulunan 36 sığınmacının kimlik ve ülke tespitleri yapılmaya çalışılıyor.

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Göçmenlere Yunan Zulmü sürüyor! Denize bıraktıkları göçmenleri Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
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