Her zaman yanınızdayız

Darbeci Hafter milislerine karşı meşru hükümetin yanından yer alan Türkiye, Libya'daki kararlı politikasını sürdürüyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında yapılan faaliyetleri yerinde incelemek üzere Libya'nın başkenti Trablus'a gitti. Akar ve Orgeneral Güler'in ziyareti dolayısıyla Mitiga Havaalanı'nda askeri tören düzenlendi. Törenin ardından Bakan Akar ve Güler, mutabakat kapsamında oluşturulan Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığı'na gitti.Libya Ordusu Batı Harekat Dairesi Komutanı Usame Cuveyli ile görüşen Akar ve Güler, çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile de görüşen Akar, "Libya Libyalılarındır diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile Libyalı kardeşlerimiz için yapılması gereken ne varsa yapacağımızı bilmenizi istiyorum. Haklısınız, kazanacaksınız" dedi. Bakan Akar daha sonra Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi. Başbakanlık Sarayı'ndaki görüşmede Akar, "Cumhurbakanımızın selamlarını iletmek istiyorum. Herşeyin çok daha iyi olması için ne lazımsa yapacağımızı ifade ettiler" derken, Serrac da Akar ve Güler'i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Görüşmede ikili ilişkilerin ilerletilmesi, askeri ve güvenlik alanlarındaki işbirliğinin artırılması konuları ele alındı. Öte yandan BM'nin Libya eski özel temsilcisi Ghassan Salame BM Güvenlik Konseyi'ni Libya'da barışı baltalamakla suçladı.Guardian gazetesine göre geçen yıl Hafter'in hedef aldığı Tajoura'da ölen 53 göçmenin kimlikleri hala belirlenemedi.