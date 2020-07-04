İngıltere’den Türkıye’ye karantina muafiyeti

Türkıye'nin tatil için güvenli ülke olduğuna dair bir önemli karar da İngiltere'den geldi. İngiliz hükümeti günlerdir beklenen turizm kararını açıkladı. Buna göre İngiltere, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında yurt dışından ülkeye geleceklere uygulanacak 14 günlük karantina konusunda Türkiye'ye muafiyet verdi. İngiltere hükümeti tarafından alınan karara göre, yayınlanan listede 59 ülke yer alıyor. BBC'de yer alan haberde ise söz konusu ülkelerde geçerli olacak 14 günlük karantinadan muafiyetinin 10 Temmuz'da başlayacağı kaydedildi. Düşük risk kategorisinde yer alan karantinasız ülkeler arasında Türkiye'nin dışında Almanya, Fransa, İspanya, Avustralya ve Yunanistan gibi ülkeler de yer aldı.Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da ağırladığı Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile düzenlediği basın toplantısında, Macaristan'ın da Türkiye'yi güvenli ülkeler listesinde tuttuğunu, Türkiye'den döneceklere karantina uygulamayacaklarını söyledi. Kuleba da, Türkiye'nin turistler için en güzel önlemleri aldığını belirterek, "Bu önlemleri bizzat gördüm" dedi.