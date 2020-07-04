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Son dakika: 'daki fabrikasındaki patlama ile ilgili 3 kişi hakkında gözaltı kararı!

Edinilen son dakika habere göre; Cumhuriyet Başsavcılığınca Hendek ilçesindeki fabrikasında yaşanan patlamaya ilişkin 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

AA
Giriş Tarihi: 4.7.2020 15:18 Son Güncelleme: 4.7.2020 15:49 ABONE OL
Son dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlama ile ilgili 3 kişi hakkında gözaltı kararı!

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki patlama nedeni ile 3 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı

Edinilen bilgilere göre, Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki patlama sebebi ile Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun'un talimatı ile başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Son dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlama ile ilgili 3 kişi hakkında gözaltı kararı!
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