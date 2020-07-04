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Son dakika haberi: Trump'a büyük şok! Corona virüs yakın çevresine sıçradı

Coronavirüsten en fazla etkilene ülkelerin başında yer alan 'de vaka sayıları hızla artıyor. Coronavirüs ABD Başkanı 'ın yakın çevresine sıçradı. Edinilen son dakika haber göre; Trump'ın en büyük oğlu Donald Trump Jr.'ın sevgilisi Kimberly Guilfoyle virüse yakalandı.

DHA
Giriş Tarihi: 4.7.2020 09:49 Son Güncelleme: 4.7.2020 09:53 ABONE OL
Son dakika haberi: Trump'a büyük şok! Corona virüs yakın çevresine sıçradı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Başkanı 'ın yakın çevresine de sıçradı. Başkanın en büyük oğlu Donald Trump Jr.'ın sevgilisi Kimberly Guilfoyle virüse yakalandı.

Son dakika haberi: Trump'a büyük şok! Corona virüs yakın çevresine sıçradı

Başkanı Donal Trump'ın aynı adı taşıdığı oğlu Jr'un kız arkadaşı ve eski Fox News sunucusu Kimberly Guilfoyle, Başkan Trump'la birlikte Güney Dakota'daki seçim çalışmalarına katılmayı planladı. Ancak, Guilfoyle'nin test sonucunun pozitif çıkmasının ardından seçim gezine katılamadığı belirtildi.

Son dakika haberi: Trump'a büyük şok! Corona virüs yakın çevresine sıçradı

Eski bir Fox News çalışanı olan Guilfoyle'nin testlerinin pozitif çıkmasının ardından Jr.'a da testler uygulandı. medyasına yansıyan haberlere göre Trump Jr.'ın testleri negatif çıktı.

Son dakika haberi: Trump'a büyük şok! Corona virüs yakın çevresine sıçradı

TRUMP'TAN "ÖLÜM ORANLARI DÜŞÜYOR" AÇIKLAMASI

Trump, vakaların hızla artmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Trump, "Koronavirüsü vakalarında artış var çünkü testlerimiz çok büyük ve çok iyi. Herhangi bir ülkeden çok daha büyük. Bu harika bir haber. Daha da harika haber ise ölüm oranları düşüyor. Ayrıca gençler daha kolay ve daha çabuk iyileşiyor" diye konuştu.

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Son dakika haberi: Trump'a büyük şok! Corona virüs yakın çevresine sıçradı
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