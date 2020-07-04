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Vırüs gençler arasında yayılıyor

Giriş Tarihi: 4.7.2020 ABONE OL
Vırüs gençler arasında yayılıyor
Dünya geneli: vakalar 11 milyonu aşarken ölümler de 526 bini geçti.
ABD: Son bir hafta içinde 4 kez en yüksek günlük vaka artışı rekoru kırıldı. yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 240 artarak 131 bin 725'e yükseldi.
Brezilya: 7 bin 638 yeni vaka var. Toplam vakalar 1.5 milyonu aştı. Ölümler 62 bin 304 oldu.
Avrupa Birliği: 12 yaş üzerindekilere sıtma ilacı Remdesivir'in kullanılmasına izin çıktı.
Kuzey Kore: Bir vaka bile bildirilmedi, ancak lider Kim Jong-un 'Parlak başarı elde ettik' dedi.
Sırbistan: Vakalar artınca Belgrad'da OHAL ilan edilmesi gündeme geldi.
Japonya: Tokyo'daki vakalar iki gündür 100'ün üzerinde. Ülke basınına göre vakaların arkasında eğlence mekanlarına giden gençler var.
Çin: 5 yeni vaka.
Güney Kore: 63 yeni vaka görüldü.
Meksika: ABD sınırı kapatılacak.
Hindistan: 431 kişi öldü.
Rusya: 6 bin 718 yeni vaka tespit edildi.
Pakistan: Dışişleri Bakanı Kureyşi, Kovid'eyakalandı.

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Vırüs gençler arasında yayılıyor
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