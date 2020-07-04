Vırüs gençler arasında yayılıyor

Dünya geneli:
vakalar 11 milyonu aşarken ölümler de 526 bini geçti.
ABD:
Son bir hafta içinde 4 kez en yüksek günlük vaka artışı rekoru kırıldı. yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 240 artarak 131 bin 725'e yükseldi.
Brezilya:
7 bin 638 yeni vaka var. Toplam vakalar 1.5 milyonu aştı. Ölümler 62 bin 304 oldu.
Avrupa Birliği:
12 yaş üzerindekilere sıtma ilacı Remdesivir'in kullanılmasına izin çıktı.
Kuzey Kore:
Bir vaka bile bildirilmedi, ancak lider Kim Jong-un 'Parlak başarı elde ettik' dedi.
Sırbistan:
Vakalar artınca Belgrad'da OHAL ilan edilmesi gündeme geldi.
Japonya:
Tokyo'daki vakalar iki gündür 100'ün üzerinde. Ülke basınına göre vakaların arkasında eğlence mekanlarına giden gençler var.
Çin:
5 yeni vaka.
Güney Kore:
63 yeni vaka görüldü.
Meksika:
ABD sınırı kapatılacak.
Hindistan:
431 kişi öldü.
Rusya:
6 bin 718 yeni vaka tespit edildi.
Pakistan
: Dışişleri Bakanı Kureyşi, Kovid'eyakalandı.