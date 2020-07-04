Vırüs gençler arasında yayılıyor

vakalar 11 milyonu aşarken ölümler de 526 bini geçti.Son bir hafta içinde 4 kez en yüksek günlük vaka artışı rekoru kırıldı. yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 240 artarak 131 bin 725'e yükseldi.7 bin 638 yeni vaka var. Toplam vakalar 1.5 milyonu aştı. Ölümler 62 bin 304 oldu.12 yaş üzerindekilere sıtma ilacı Remdesivir'in kullanılmasına izin çıktı.Bir vaka bile bildirilmedi, ancak lider Kim Jong-un 'Parlak başarı elde ettik' dedi.Vakalar artınca Belgrad'da OHAL ilan edilmesi gündeme geldi.Tokyo'daki vakalar iki gündür 100'ün üzerinde. Ülke basınına göre vakaların arkasında eğlence mekanlarına giden gençler var.5 yeni vaka.63 yeni vaka görüldü.ABD sınırı kapatılacak.431 kişi öldü.6 bin 718 yeni vaka tespit edildi.: Dışişleri Bakanı Kureyşi, Kovid'eyakalandı.